السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط 334 قضية في مجال حماية الثروة السمكية

الامن
الامن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، من ضبط (334) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية.

وتمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط (334) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (941) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (187) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (93) قضية فى مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، (54) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (862) لنش سياحي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

شرطة البيئة والمسطحات شرطة البيئة والمسطحات المائية حماية الثروة السمكية أجهزة وزارة الداخلية المسطحات المائية الثروة السمكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا فى افتتاح كأس الأمم الإفريقية (خاص)

حبس محمد الأمين.. التهمة «اتجار فى البشر والتعدى على فتيات بدارى أيتام»

«إيقاف مؤقت».. السكة الحديد: لا صحة لإلغاء تشغيل قطارات بالوجه القبلى

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

العثور على جثة عامل نظافة لقى مصرعه بطلق نارى بالمرج

رئيس الوزراء يشيد بالنقلة الحضارية الجارية بمنطقة سور مجرى العيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل