«الداخلية» تضبط 334 قضية في مجال حماية الثروة السمكية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، من ضبط (334) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية.

وتمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط (334) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (941) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (187) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (93) قضية فى مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، (54) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (862) لنش سياحي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.