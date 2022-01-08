مصرع شخص صدمته سيارة أمام مدينة حدائق الأهرام

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، بعدما صدمته سيارة مسرعة بطريق الفيوم الصحراوي أمام مدينة حدائق الأهرام، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث مركز شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بمدخل مدينة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور الطريق صدمته سيارة مسرعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.