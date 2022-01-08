السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة أمام مدينة حدائق الأهرام

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، بعدما صدمته سيارة مسرعة بطريق الفيوم الصحراوي أمام مدينة حدائق الأهرام، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

 البداية كانت بتلقى ضباط مباحث مركز شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بمدخل مدينة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور الطريق صدمته سيارة مسرعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم حدائق الأهرام مديرية أمن الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية النيابة العامة سيارة إسعاف مركز شرطة

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