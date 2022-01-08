السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فرص مهيأة لتكوُّن السيول.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأحد

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، الأحد، طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد- في بيان، اليوم السبت- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وسقوط أمطار متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث (50:60%) على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، والفرصة مهيأة لتكوُّن السيول على بعض من مرتفعات جنوب سيناء، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 16 08
الإسكندرية 16 09
وادي النطرون 16 09
طنطا 16 08
شبين الكوم 16 08
دمنهور 16 08
بلطيم 17 09
مطروح 16 08
السلوم 15 08
سيوة 15 06
بورسعيد 17 09
دمياط 17 09
الزقازيق 16 08
المنصورة 16 08
الإسماعيلية 17 08
السويس 17 09
العريش 18 08
رفح 18 08
رأس سدر 19 09
نخل 18 03
نويبع 22 14
طابا 21 08
كاترين 15 00
الطور 22 12
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 24 14
مرسى علم 25 14
الفيوم 17 06
بني سويف 17 06
المنيا 17 05
أسيوط 17 05
سوهاج 19 08
قنا 22 09
الأقصر 24 10
أسوان 25 11
إدفو 25 11
أبوسمبل 25 10
الوادي الجديد 22 05
شلاتين 26 15
أبورماد 26 15
حلايب 25 16
رأس حدربة 25 15

الأرصاد خبراء هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الصعيد القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«إيقاف مؤقت».. السكة الحديد: لا صحة لإلغاء تشغيل قطارات بالوجه القبلى

لا أحد فوق القانون.. أول تعليق من «التضامن» على واقعة مؤسسة محمد الأمين

حبس محمد الأمين.. التهمة «اتجار فى البشر والتعدى على فتيات بدارى أيتام»

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

رفض نقل حسن راتب لمستشفى حكومى.. واستمرار حبسه بقضية «الآثار الكبرى»

فريد الديب للمحكمة: حسن راتب يعاني من مرض خطير تغلغل في جسده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل