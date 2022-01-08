السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط 362 مجرما بـ130 سلاحا ناريا

الداخلية
الداخلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، خلال أسبوع من ضبط 362 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، في إطار مكافحة الجريمة بشتى انواعها والتصدي للخارجين عن القانون.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (362) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الإسكندرية – الغربية – الدقهلية – السويس – المنيا – القليوبية – البحر الأحمر – بورسعيد – الشرقية – جنوب سيناء – سوهاج – كفر الشيخ – دمياط – المنوفية – الأقصر – قنا – مطروح – البحيرة – الإسماعيلية - الفيوم)، وبحوزتهم 130 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل – مخدرات – سلاح –  سرقة)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة كل واقعة للنيابة على حدا.

 

 

جنوب سيناء الإسماعيلية وزارة الداخلية كفر الشيخ سلاح نارى البحر الاحمر أمن الداخلية

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وائل لطفي

لا لقمع النساء

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