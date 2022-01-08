السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نصائح لتجاوز السنة الأولى من الزواج بسلام

السنة الأولى من الزواج
السنة الأولى من الزواج

تعتبر السنة الأولى من الزواج هي الأصعب لأن كل شخصية مختلفة عن الآخرى، وتظهر خلالها العيوب التي قد تعتقد في أول الأمر أنك لا يمكن أن تتعامل معها على نحو جيد.

وفي السطور التالية نقدم نصائح للتعامل خلال السنة الأولى من الزواج من أجل أن تمر بسلام، بحسب ماورد في موقع «time».

الاعتناء بالمنزل:

يكون الزوجان قبل الإقدام على هذه الخطوة يعيشون في منزل الأهل، قد يكونوا يساعدوا في أعمال المنزل وقتها، ولكن ليس بشكل أساسي، ولم تكن تشكل هذه المسؤولية شيء كبيرًا على عاتقهم، وهي المفاجأة التي يجدونها عند الزواج.

ويعتبر عدم نظافة المنزل أحد أبرز المشكلات التي تنغص على الزوجين حياتهم في بادئ الأمر، يجب أن يتعاون الاثنان معًا في تنظيف المنزل وجعله مكان آمن للحياة والعيش بسلام.

اعتني بشريك الحياة:

بالطبع يمكنك الاعتناء بنفسك، ولكن أحد الأشياء الرائعة في الزواج هو أنك لست مضطرًا لتحمل الحياة بمفردك، دع زوجك يعتني بك من حين لآخر، فأكدت عدد من النساء على أهمية ذلك، لقد كانوا مستقلين بشدة في تطلعاتهم لتحقيق أهدافهم الإبداعية والسفر حول العالم بمفردهم، لكنهم أيضًا لم يفكروا مرتين في العمل بدوام جزئي بعد إنجاب الأطفال والسماح لأزواجهن بتحمل العبء المالي الثقيل لبعض الوقت.

قل شكرا:

عندما يقوم الشريك بتقديم شيء جيد، يجب أن تخبره دائمًا بالامتنان وتقديرك لهذا التعب، فالسيدات تحب أن تستمتع إلى كلمات الشكر والحب، وكذلك لابد أن تقدميها إلى شريكك أيضًا عندما يقوم بتقديم شيء جيد لك، إذًا فالحاجة إلى الشكر هنا متبادلة، ويجب أن يقدم الجميع الشكر للآخر على ما يقوم به من إنجازات.

-‏‏ السنة الأولى للزواج الزواج الشراكة انجاب

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وائل لطفي

لا لقمع النساء

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