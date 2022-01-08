وكيل وزارة الصحة بأسيوط يترأس حملة للتوعية بأهمية التطعيم

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار فعاليات حملة طرق الابواب لتطعيم المواطنين بجميع قرى ونجوع المحافظة ضد فيروس كورونا بالإضافة إلى توعية وحث المواطنين بأهمية التطعيم للوقاية من الفيروس بالتنسيق مع قوافل وفرق التواصل المجتمعى التابعة لوزارة الصحة وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه الكبير بالقطاع الصحي.

حملات توعية للمواطنين

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لتكثيف حملات طرق الأبواب واستهداف أماكن التجمعات وخاصة خلال الاحتفال بأعياد الميلاد، لافتًا إلى أن حملات طرق الأبواب التي انطلقت بقرى ومراكز المحافظة يجري تنفيذها بمشاركة 400 فرقة متنقلة يوميًا لطرق الأبواب والمنازل والوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم تسهيلًا عليهم للحصول على اللقاح، فضلًا عن توفير اللقاح بعدد 250 وحدة ومركز صحي بقرى ومراكز المحافظة وجميع العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة.

حملات توعية للمواطنين

كما ترأس الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط بعض فرق الإدارات الصحية بأسيوط لتطعيم المواطنين باللقاحات المتعددة ضد فيروس كورونا بالأماكن العامة والمتنزهات والكنائس والأسواق التجارية والميادين العامة وذلك ضمن حملة "معًا نطمئن" التي أطلقتها وزارة الصحة من خلال فرق التواصل المجتمعي بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد مع قيام فرق الثقافة الصحية بالإدارات الصحية بالتوعية الصحية للمواطنين بمناطق التجمعات، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

حملات توعية للمواطنين

وأضاف المحافظ أنه تم اطلاق العديد من الحملات التوعوية منها حملة "اتطعم واطمن " لحث المواطنين على التطعيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد بكافة قرى ومراكز المحافظة ، لافتا الى توفير اللقاح بكافة المراكز الصحية وأماكن التجمعات ودور العبادة بالاضافة إلى مراكز تطعيم المواطنين والخاص للمقبلين على السفر وحصولهم على الشهادات المعتمدة وهي "مركز صحي القوصية ومكتب صحة أسيوط الجديدة ومكتب صحة أبوتيج" ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم؛ تسهيلًا لهم ومنعًا للتزاحم على مراكز التطعيم وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والتي وضعتها من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.

حملات توعية للمواطنين

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى أن فعاليات الحملة مستمرة حتى تحقيق المستهدف منها تزامناً مع حملات التوعية التى نظمتها مديرية الصحة بالتنسيق مع كافة الادارات الصحية، مع اعطاء جميع العاملين والمشاركين في الفرق المتنقلة بطاقات هوية تفيد عملهم بوزارة الصحة وانضمامهم للحملة وحصول المواطنين من متلقي اللقاح على كروت معتمدة تثبت حصولهم على اللقاح مع تسجيلهم على قاعدة بيانات وزارة الصحة والموقع الإلكتروني للوزارة ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان أولًا بأول ،وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة حجازي مدير ادارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ومديري الإدارات الصحية، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات المتوفرة آمنة وفعالة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

حملات توعية للمواطنين

حملات توعية للمواطنين

حملات توعية للمواطنين

حملات توعية للمواطنين

حملات توعية للمواطنين

حملات توعية للمواطنين