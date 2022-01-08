تحرير 20 محضر متنوع ومصادرة 100 شيشة خلال حملة اشغالات بالإسماعيلية

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملة التي شنتها الوحدة المحلية بحي ثان، عن تحرير 15 محضر إشغال طريق، والتحفظ على 12 استاند حديد وخشب و30 مانيكان ملابس وميزان، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر لبائع متجول بدون ترخيص.



وفي ذات السياق أسفرت الحملة التي شنتها الوحدة المحلية بحي أول، التحفظ على 100 شيشة، 30 كرسي، 3 أنابيب، وتحرير محضران بيئة، 3 محاضر إشغال.

وأكد محافظ الإسماعيلية على تكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات، لتحقيق الانضباط في الشارع، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.