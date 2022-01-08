السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

722 طالب وطالبة يؤدون الاختبارات الإلكترونية غدًا بكليتي الصيدلة والزراعة بجامعة القناة

رئيس جامعة قناة
رئيس جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بدء الاختبارات الإلكترونية غدًا الأحد لكليتي الصيدلة و الزراعة بمقر مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البشري مؤكداً على أن منظومة الاختبارات الإلكترونية تتسم بالشفافية الشديدة وتجعل الطلاب يتلقون نتاج جهدهم وتحصيلهم العلمي بسرعة ووضوح، وأنه قد بدأ العمل بها و تمثل منظومة الاختبارات التي سيتم تعميمها  في جامعة قناة السويس بكل الكليات تباعًا في المرحلة القادمة وهي أحد أهم ملفات الرقمنة في الجامعة.

وتابع مندور أن الاختبارات الإلكترونية بمعامل الاختبارات بمقرها بالطب البشري تبدأ من الأحد 9 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأكد  الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تجربة الاختبارات الإلكترونية تيسر الكثير من  سير العملية الامتحانية ، وقد أوضح أن 578 طالب وطالبة بكلية الزراعة يؤدون الاختبارات الإلكترونية، بإشراف تنفيذي ومتابعة الدكتور محمد عبد النعيم  عميد الكلية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة حداد منسق عام الاختبارات الإلكترونية بالجامعة أن 144 طالب وطالبة بكلية الصيدلة يؤدون اختبارات متطلب الحاسب الآلي، وبإشراف  تنفيذي ومتابعة الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد الكلية.

جامعة قناة السويس آخر اخبار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«إيقاف مؤقت».. السكة الحديد: لا صحة لإلغاء تشغيل قطارات بالوجه القبلى

لا أحد فوق القانون.. أول تعليق من «التضامن» على واقعة مؤسسة محمد الأمين

حبس محمد الأمين.. التهمة «اتجار فى البشر والتعدى على فتيات بدارى أيتام»

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

فريد الديب للمحكمة: حسن راتب يعاني من مرض خطير تغلغل في جسده

رفض نقل حسن راتب لمستشفى حكومى.. واستمرار حبسه بقضية «الآثار الكبرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل