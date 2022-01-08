722 طالب وطالبة يؤدون الاختبارات الإلكترونية غدًا بكليتي الصيدلة والزراعة بجامعة القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بدء الاختبارات الإلكترونية غدًا الأحد لكليتي الصيدلة و الزراعة بمقر مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البشري مؤكداً على أن منظومة الاختبارات الإلكترونية تتسم بالشفافية الشديدة وتجعل الطلاب يتلقون نتاج جهدهم وتحصيلهم العلمي بسرعة ووضوح، وأنه قد بدأ العمل بها و تمثل منظومة الاختبارات التي سيتم تعميمها في جامعة قناة السويس بكل الكليات تباعًا في المرحلة القادمة وهي أحد أهم ملفات الرقمنة في الجامعة.

وتابع مندور أن الاختبارات الإلكترونية بمعامل الاختبارات بمقرها بالطب البشري تبدأ من الأحد 9 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تجربة الاختبارات الإلكترونية تيسر الكثير من سير العملية الامتحانية ، وقد أوضح أن 578 طالب وطالبة بكلية الزراعة يؤدون الاختبارات الإلكترونية، بإشراف تنفيذي ومتابعة الدكتور محمد عبد النعيم عميد الكلية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة حداد منسق عام الاختبارات الإلكترونية بالجامعة أن 144 طالب وطالبة بكلية الصيدلة يؤدون اختبارات متطلب الحاسب الآلي، وبإشراف تنفيذي ومتابعة الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد الكلية.