السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بشمال سيناء

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة أثناء سيرها على الطريق الرئيسي بشمال سيناء، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.
وكانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، تلقت إخطارًا، اليوم السبت، بانقلاب سيارة أثناء سيرها على طريق "العريش  - الشيخ زويد"، وذلك نتيجة لاختلال عجلة القيادة في يد السائق؛ مما أسفر عن مصرع سلامة م . س (35 عاما) نتيجة إصابته بنزيف داخلي بالبطن وتهشم بالضلوع، وإصابة موسى س . م (34 عاما) باشتباه كسر بالزراع الأيمن واشتباه نزيف داخلي بالبطن.
وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العريش العام تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.

العريش شمال سيناء

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