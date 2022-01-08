انهيار أجزاء من عقار في اللبان بالإسكندرية

شهدت منطقة اللبان التابعة لحي الجمرك غرب الإسكندرية، انهيار سقف عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع موسى حتى الطابق الأرضي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بإنهيار سقف من العقار رقم 20 حارة موسى اللبان، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، و بالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق به سكان، ووقع انهيار سقف حجرة بالطابق الثالث حتى الأرضي وجاري البحث عن مواطنين أسفل العقار محل الواقعة.

وتبين من التحريات أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض وتم وضع حواجز حديدية أسفل العقار وجاري العرض علي لجنة العقارات الآيلة للسقوط وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة مصرع شخص اثر انهيار عليه عقار قديم أثناء تصادف السير اسفله، وطلب ملف العقار من الحي، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.