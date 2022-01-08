الكشف على 2850 حالة خلال قافلة طبية مجانية في قرية شنراق بالغربية

نظمت مديرية الصحة بالغربية، قافلة طبية مجانية شاملة بقرية شنراق التابعة لمركز السنطة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن القافلة ضمت تخصصات الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان " ، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة ، وصرف العلاج بالمجان.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل بالمديرية، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 2850 حالة، إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا،والدفع بفرقة طبية لإعطاء المواطنين تطعيم لقاح كورونا ولعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.