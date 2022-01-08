«المرور»: فتح طريق بورسعيد اتجاه القاهرة أمام السيارات

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عودة الحركة المرورية على طريق بورسعيد - اتجاه القاهرة وبورسعيد اتجاه دمياط؛ عقب إغلاقه منذ ساعات بسبب الطقس السيئ، وانعدام الرؤية لظهور الشبورة المائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، حيث نشرت الخدمات المرورية اللازمة لرفع أي معوقات بالطريق مع تفعيل خدمة الإغاثة المرورية.

ورصدت الإدارة العامة للمرور شبورة مائية على الطرق الرئيسية وانعدام الرؤية أمام قائدي السيارات، وعلى الفور أغلقت طريق شبرا بنها الحر، وطريق بورسعيد اتجاه دمياط وغلق محور 30 يونيو المتجه من بورسعيد اتجاه الإسماعيلية، وغلق طريق بورسعيد اتجاه القاهرة.

وشددت الإدارة العامة للمرور على جميع السائقين اتخاذ جميع أشكال الحيطة والحذر خلال السير على الطرق، وأهمية اتباع الإرشادات وقواعد السير خلال الشبورة، كما تهيب بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.