نصائح لصبغ الشعر أثناء الحمل

يمكن أن يجعلك الحمل حذرة حتى من أبسط الأشياء التي كنت ستفعلها بانتظام مثال على هذا النشاط هو صبغ شعرك، وقد تشعر العديد من النساء بالقلق من صبغ شعرهن، حيث قد يكون لديهن مخاوف بشأن المواد الكيميائية لصبغة الشعر التي تؤثر على الجنين النامي هل يمكنك صبغ شعرك أثناء الحمل وهل سيؤثر ذلك على جنينك؟

ووفقا لموقع «momjunction» نرصد طرق لتتعرفي على السلامة والاحتياطات والنصائح الخاصة بصبغ الشعر أثناء الحمل.

هل من الآمن صبغ شعرك أثناء الحمل؟

نعم، عادة ما يكون صبغ شعرك آمنًا أثناء الحمل، ويقول الخبراء إن المواد الكيميائية الموجودة في صبغات الشعر (المؤقتة والدائمة) تمتصها فروة الرأس بكميات صغيرة ما لم يكن هناك خراج أو حروق على فروة الرأس.

ما هي الاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها أثناء تلوين شعرك؟

قد تفكر في الانتظار حتى نهاية الأشهر الثلاثة الأولى لأن هذه هي مرحلة النمو السريع للجنين، ويمكن أن يكون خطر المواد الكيميائية لصبغة الشعر التي تؤثر على الجنين بعد الأشهر الثلاثة الأولى أقل.

تجنب صبغ شعرك إذا كان لديك حروق أو خراج أو جرح مفتوح في فروة الرأس، وقد يتسبب في امتصاص الجلد لكميات أكبر من المواد الكيميائية لصبغة الشعر.

تحقق من عبوة صبغة الشعر بحثًا عن أي ذكر لما إذا كانت الصبغة آمنة للحمل أم لا ينصح بها للنساء الحوامل، اختاري صبغات الشعر الخالية من الأمونيا والتبييض.

أعط الأفضلية لصبغات الشعر شبه الدائمة لأنها قد تحتوي على تركيز أقل من المركبات الكيميائية من صبغات الشعر الدائمة، وقد تفضل أيضًا صبغات الشعر ذات اللون النباتي.

قد تفكر في إضافة خصلات أو خطوط إلى خصل شعرك في مثل هذه الحالات، تبقى الصبغة على الشعر وليس فروة الرأس.

ارتدِ قفازات أثناء صبغ شعرك لتقليل عدد المواد الكيميائية التي يمتصها الجلد قد تترك المواد الكيميائية بقايا على يديك إذا لم ترتدي قفازات، مما يزيد من فرص الابتلاع العرضي.

قم بإجراء اختبار رقعة على جزء صغير من فروة الرأس، مثل خلف أذنيك، للتحقق من أي ردود فعل تحسسية

ضع الصبغة في غرفة جيدة التهوية حتى لا تتراكم أي مواد كيميائية متطايرة في الهواء المحيط.

اتركي الصبغة لأقل وقت واشطف فروة رأسك جيدًا.

هل هناك طرق طبيعية لصبغ شعرك أثناء الحمل؟

الحناء: الحناء عنصر يستخدم على نطاق واسع في صبغات الشعر الطبيعية تُطحن أوراق نبات الحناء كمعجون تضفي الحناء لونًا بنيًا إلى أحمر على شعرك اختر الحناء الطبيعية والنقية بدون أي إضافات أو ألوان صناعية أو محسنات للألوان.

القهوة والشاي الأسود: القهوة والشاي ومسحوق قد تلقي بظلالها على الشعر. يمكنك استخدام مغلي مباشرة أو مع مكيفات الشعر.

أزهار الكركريه: يمكن استخدام مستخلصات زهرة الكركية لتلوين الشعر مع معجون الحناء أو الاستخلاص. قد ينقل مسحة قرمزية إلى شعرك.

الليمون: قد يعمل عصير الليمون على تفتيح لون شعرك الطبيعي بشكل مؤقت يمكنك استخدام عصير الليمون مع زيوت الشعر أو البلسم.

البابونج: غالبًا ما يستخدم معجون البابونج مع العسل أو الليمون أو الحناء. قد يوفر ظلًا من الأشقر لشعرك.