«سخرت من فاتن حمامة وتكره يوسف شاهين».. لماذا اتصفت لقاءات مريم فخر الدين بالجرأة؟

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مريم فخر الدين، التي لها تاريخ سينمائي طويل استطاعت من خلاله أن تحفر اسمها لتصبح من أهم نجمات جيلها، حيث امتازت بالجمال والرقة وأثارت الجدل من خلال لقاءاتها بتصريحات غريبة، حيث لها الكثير من المواقف الغريبة التي تصرفت فيها بتلقائية شديدة دون حساب لانطباع الجمهور عنها.



وخلال أحاديثها المختلفة، تحدثت مريم فخر الدين عن زملائها الفنانين بطريقة أثارت غضب الجميع.



"رشدي أباظة كان بيبصبصلي"

خلال لقائها بالإعلامي وائل الإبراشي، تحدثت عن رشدي أباظة، قائلة إنه كان "بيبصبص لها" وذات مرة اقتحم منزلها عن طريق ضرب الباب برصاص مسدسه كي يتمكن من الدخول، ما دفعها للهروب إلى والدتها حينها، موضحة أنه كان يحمل "كباب وويسكي"، وبدأ في الأكل والشرب في الصالون، ومع وصول والدتها أمامه قبل يدها وبدأت تشرب معه الخمر، مؤكدة أن والدتها كانت "خواجاية" مثل أمها حسبما روت، لكنها رفضت أن ترتبط به.



"يوسف شاهين أوحش مخرج"

خلال حوارها مع طوني خليفة، هاجمت مريم فخر الدين المخرج الراحل يوسف شاهين، حيث قالت عنه: "في نظري أنا أوحش مخرج في الكرة الأرضية"، مضيفة: "أنا اشتغلت في أول فيلم عمله أو تاني فيلم (شيطان الصحرا)، عمر الشريف عندك واسأله عن شيطان الصحرا".

"تهكمها على فاتن حمامة"

خلال حوارها مع طوني خليفة قالت مريم فخر الدين عن فاتن حمامة: "الحمد لله ربنا فتحلنا روتانا زمان وأفلام فاتن حمامة نازلة ترف"، متهكمة عليها قائلة: "هل دي سيدة الشاشة!".

وتساءلت مريم فخر الدين بانفعال: "هل فاتن حمامة تقدر تعمل رد قلبي؟ هل تعرف تعمل الأيدي الناعمة اللي أنا عملتها؟ هل تقدر تعمل حكاية حب مع عبدالحليم؟"، وأكملت "سيدة الشاشة دي تجرحني أنا وزميلاتي، لإن دي واحدة زميلة زينا"، وختمت: "إحنا سيدات الشاشة كلنا".