السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكليف الشيخ خالد خضر للعمل وكيلًا لوزارة الأوقاف بالغربية

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الشيخ خالد خضر للعمل وكيلًا لوزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، خلفًا للشيخ السيد عبد المجيد، الذي تم تصعيده وكيلًا للوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم بديوان الوزارة.

وكان الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، قد كرم الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وذلك عقب صدور قرار وزير الأوقاف رقم 14 بتعيينه رئيساً للإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بالوزارة بدرجة "وكيل وزارة".

وأعرب محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، خلال اللقاء عن خالص أمنياته له بالتوفيق، حيث تميزت الفترة التي قضاها بمحافظة الغربية بالجد والعطاء، وأهدى له درع المحافظة، كما أهدى وكيل الوزارة المصحف الكريم للمحافظ.

 

تكليف الشيخ خالد خضر للعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمحافظة

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