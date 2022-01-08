السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل البلح

بلح
بلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يناير تمثلت في:

أولًا: أهم العمليات 
-عزيق سطح التربة.

-تنظيف الفحول من الأشواك والسعف الجاف.

- الاستمرار بإجراء التكريب وقطع السعف اليابس مع جزء من السعف الأخضر ولدورين على الأقل للتخلص من إعداد كبيرة لبيض حشرة الدوباس. 

-جمع التربة حول قاعدة النخلة لغرض التثبيت وتشجيع اخراج الفسائل في السنوات العشر الاولى من الزراعة، وفي حالة الري بالتنقيط يتم احاطة النخلة بأحواض تنتشر فيها النقاطات لضمان وصول الماء لجميع جهات النخلة. 

ثانيًا: التسميد:
التسميد بسماد يوريا 1.5كجم للنخلة.

ثالثًا: برنامج الري.

الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر يناير 32.
الري الفقاعي 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر يناير 50.

رابعًا: برنامج المكافحة
مكافحة حشرة النخيل القشرية مع بداية ظهور الطلع، إجراء الرشة الثانية لمكافحة مرض خياس طلع النخيل وبأحد المبيدات الفطرية الموصى بها.

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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