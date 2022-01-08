السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عائشة بن أحمد تبدأ تصوير دورها فى «ملف سرى» الأسبوع المقبل

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

تبدأ الفنانة عائشة بن أحمد تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد "ملف سري"، والذي تشارك فى بطولته لأول مرة أمام الفنان هاني سلامة الأسبوع المقبل، والمسلسل من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتم تغيير اسم العمل من "قلب واحد" إلى "ملف سرى" بعد عدة مشاورات بين صناعه.

وتواصل الشركة المنتجة للعمل تعاقداتها مع النجوم المشاركين في المسلسل، كما انتهى المخرج حسن البلاسي من معاينة أماكن التصوير وتجهيز ديكورات العمل التي ستشهد تصوير أول مشاهد المسلسل.

ويقدم هاني سلامة خلال المسلسل شخصية مختلفة، بينما تجسد عائشة بن أحمد دور حبيبته خلال الأحداث. 

ويقوم ببطولة مسلسل “ملف سري”  هاني سلامة وعدد كبير من النجوم، منهم عائشة بن أحمد، إدوارد، ماجد المصري، ميرهان حسين، محسن محيي الدين، ونضال الشافعي، وعدد آخر من النجوم جارٍ التعاقد معهم الفترة الحالية، بجانب ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي، وإنتاج مجموعة شركة فنون مصر للإنتاج والتوزيع محمد محمود عبدالعزيز وريمون مقار.

وكان قد شارك هاني سلامة في شهر رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والأرض"، والذي شاركه بطولته درة ومحمد ثروت وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل، ودارت أحداثه في 15 حلقة، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

بينما يعرض لعائشة بن أحمد حاليًا فى دور العرض السينمائية فيلم "ريتسا"، والذى تشارك فى بطولته أمام أحمد الفيشاوى ومحمود حميدة وأمير المصري، ومي الغيطي، ويوسف عثمان، ومريم الخشت وكارولين عزمي؛ ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري. 

والفيلم الجديد يقدم خلال أحداثه قصة 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص، إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعها لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياة كل منها، والفيلم من إنتاج شركة الجذور للإنتاج السينمائي.

عائشة بن أحمد الفنانة عائشة بن احمد ملف سرى مسلسل ملف سرى هانى سلامة وعائشة بن احمد

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