«البيئة»: إنشاء برنامج قومى للرصد البيئى على مستوى أنحاء الجمهورية

قال مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، إن الدور الأساسي الذي تبنته الوزارة هو إنشاء برنامج قومي للرصد البيئي على مستوى أنحاء الجمهورية طبقًا لقانون حماية البيئة.

وأضاف مصطفى مراد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن وزارة البيئة أنشأت شبكة على مستوى الجمهورية بإجمالي 115 محطة لرصد ملوثات الهواء المختلفة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والذى تم تحديد فى إطارها أن جودة الحياة وفقًا 6 معايير محددة وفقًا للقانون البيئي العالمي.

وأشار مصطفى مراد إلى أن جودة الهواء فى مصر بصفة عامة وخاصة القاهرة وفق الستة معايير التى تتعلق بثانى أكسيد الكربون، الجسيمات، النيتروجين، فإن الجسيمات تسجل حوالي 30% منها على مدار العام، ولكن المعايير تقول إن 70% لا تتجاوز مصر المعيار الخاص بالجسيمات الصلبة.

وتابع مصطفى مراد، أن العوامل الجوية لها أدوار إيجابية، وسلبية بتلوث الهواء بصفة عامة سواء المحور الإيجابي في زيادة حجم الأمطار، سرعة الرياح والتى تخفف من حجم الملوثات فى حالة وجودها، أما الدور السلبي يكون عن طريق سكون حركة الرياح النى تعمل على تركز للملوثات التي تصدر فى أماكنها وتقل جودة الهواء.

وأهابت وزارة البيئة، في بيانها، بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال في ظل الظروف الجوية غير المواتية والتي تساعد على تركيز الملوثات.

وناشدت الوزارة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة.

وبينت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة أن العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال أيام 5 و6 و7 يناير الجاري، وذلك نتيجة الهدوء النسبي للرياح الذي قد يصل إلى حد السكون على بعض المناطق، وتصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة، مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء.