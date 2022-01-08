السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنائس المسيحية تحيي ذكرى رحيل صاحب كتاب «قواعد اللغة القبطية»

كنيسة
كنيسة

تحيي الكنائس المسيحية، ذكرى رحيل هنري تاتام مؤلف كتاب "الشامل في قواعد اللغة القبطية " الذي صدرت طبعته الأولى بالإنجليزية عام 1830.

وقال ماجد كامل الباحث في التراث الكنسي، وعضو اللجنة البابوية للتاريخ الكنسي: إنه من بين أشهر علماء اللغة القبطية الذين اهتموا بوضع كتاب قواعد للغة القبطية، يأتي أسم العالم الإنجليزي هنري تاتام (1788- 1868) في المقدمة؛ ولد في 28 ديسمبر 1788 في إحدى المدن الانجليزية  على نهر ستانفورد، وقد تدرج في مراحل التعليم المختلفة حتى  رئيس جامعة “Rector”  في إحدى الجامعات الإنجليزية.

وتابع: من الناحية الكنيسة أصبح رئيس شمامسة في إحدى الكنائس الإنجليزية خلال الفترة من  1845- 1866، ثم صار قسيسًا  خاصا لملكة إنجلترا ابتداءً من عام 1853، وقد انتخب في الجمعية الملكية خلال عام 1853، كما زار مصر والأراضي المقدسة خلال عامي (1838 – 1839) تقابل خلالها مع البطريرك.

كما حصل على مجموعة من البرديات القبطية والسريانية ووضع جزء في مكتبة المتحف البريطاني وجزء آخر في مكتبة “جون ريلاندز” بمانشستر في إنجلترا.  

وتابع: ولقد نال من الدرجات الشرفية من أكاديمية “ترينتي” بدوبلين  أيضًا من جامعتي جونتجين وليدن ولقد أستمر في العمل العلمي والكنسي حتي توفي في 8 يناير 1868 عن عمر  يناهز  ثمانين عامًا تقريبًا.

البابا تواضروس المتحف البريطاني تواضروس الكنائس المسيحية اللغة القبطية لبابا تواضروس الباحث في التراث الكنسي البابا تواضروس ا كنيس

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