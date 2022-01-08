الكنائس المسيحية تحيي ذكرى رحيل صاحب كتاب «قواعد اللغة القبطية»

تحيي الكنائس المسيحية، ذكرى رحيل هنري تاتام مؤلف كتاب "الشامل في قواعد اللغة القبطية " الذي صدرت طبعته الأولى بالإنجليزية عام 1830.

وقال ماجد كامل الباحث في التراث الكنسي، وعضو اللجنة البابوية للتاريخ الكنسي: إنه من بين أشهر علماء اللغة القبطية الذين اهتموا بوضع كتاب قواعد للغة القبطية، يأتي أسم العالم الإنجليزي هنري تاتام (1788- 1868) في المقدمة؛ ولد في 28 ديسمبر 1788 في إحدى المدن الانجليزية على نهر ستانفورد، وقد تدرج في مراحل التعليم المختلفة حتى رئيس جامعة “Rector” في إحدى الجامعات الإنجليزية.

وتابع: من الناحية الكنيسة أصبح رئيس شمامسة في إحدى الكنائس الإنجليزية خلال الفترة من 1845- 1866، ثم صار قسيسًا خاصا لملكة إنجلترا ابتداءً من عام 1853، وقد انتخب في الجمعية الملكية خلال عام 1853، كما زار مصر والأراضي المقدسة خلال عامي (1838 – 1839) تقابل خلالها مع البطريرك.

كما حصل على مجموعة من البرديات القبطية والسريانية ووضع جزء في مكتبة المتحف البريطاني وجزء آخر في مكتبة “جون ريلاندز” بمانشستر في إنجلترا.

وتابع: ولقد نال من الدرجات الشرفية من أكاديمية “ترينتي” بدوبلين أيضًا من جامعتي جونتجين وليدن ولقد أستمر في العمل العلمي والكنسي حتي توفي في 8 يناير 1868 عن عمر يناهز ثمانين عامًا تقريبًا.