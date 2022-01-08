السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب رشوة 30 ألف جنيه.. إحالة مدير عام بـ«مترو الأنفاق» وآخرين للجنايات

رشوة
رشوة

أحالت النيابة العامة، اليوم السبت، مدير عام تنفيذي بهندسة السكة جهاز تشغيل مترو الأنفاق، وآخرين للمحاكمة، أمام الجنايات بتهمة تقاضي رشوة قدرها 30 ألف جنيه مقابل تسهيلات تأجير معدات لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.

حملت القضية التي حصلت "الدستور" على نسخة من أوراقها، رقم 9302 لسنة 2020 جنايات أطفيح المقيدة برقم 5932 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة والمقيدة برقم 123 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 307 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات: "إن النيابة العامة تتهم كلا من " إ . ر" سنة 47 - مدير عام تنفيذي لهندسية السكة جهاز تشغيل مترو الأنفاق ، "س ج" و " ر. ص" السن 4۸. مهندس ميكانيكا  لأنهم خلال الفترة من شهر إبريل ۲۰۲۰ حتى 13 سبتمبر 2020 بدائرة مركز أطفيح - محافظة الجيزة قام   المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - مدير عام تنفيذي الهندسة السكة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق - طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني - بوساطة المتهم الثالث مبلغ مالي قدره"  ثلاثين ألف جنيها على سبيل الرشوة " مقابل تسهيل إجراءات تأجير ماكينة الدك المملوكة لشركة المترو لإحدى الشركات. 

وأضاف قرار الإحالة: "أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول - بوساطة المتهم الثالث - مبالغ الرشوة موضوع الاتهام".

وأشار قرار الإحالة  إلى أن:"لمتهم الثالث توسط في تقديم رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام".

إحالة مدير عام الرشوة الجنايات قرار الاحالة

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