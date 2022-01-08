السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقيف الرئيس السابق لجهاز الأمن فى كازاخستان بتهمة «الخيانة»

جهاز الأمن في كازاخستان
جهاز الأمن في كازاخستان

أعلن جهاز الأمن الوطني في كازاخستان، في بيان السبت، أن رئيسه السابق كريم ماسيموف اعتقل بتهمة الخيانة بعد إقالته في أعقاب أعمال الشغب في البلاد.

وقالت "لجنة الأمن الوطنية" إن مديرها السابق اعتقل الخميس بعد بدء تحقيق بتهمة الخيانة العظمى.

وأوضح البيان: "في 6 يناير من العام الجاري فتحت لجنة الأمن الوطنية تحقيقًا أوليًا بتهمة الخيانة العظمى". 

وأضاف: "في اليوم نفسه أوقف المدير السابق للجنة الأمن الوطنية ك. ك. ماسيموف، وأودع مركزًا للاعتقال الموقت مع أشخاص آخرين".

وكان كريم كاجيمكانولي ماسيموف، حليف الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف والمقرب منه، أقيل من منصبه كرئيس لمصرف "كي إن بي" خلال الأسبوع الجاري، بعد أعمال شغب نجمت عن زيادة في أسعار الغاز.


وتهز كازاخستان أكبر دولة في آسيا الوسطى حركة احتجاج بدأت الأحد في المقاطعات بعد زيادة أسعار الغاز، ثم امتدت إلى مدن أخرى وخصوصًا إلى ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد، حيث تحولت التظاهرات إلى أعمال شغب أدت إلى سقوط قتلى.

جهاز الأمن الوطني في كازاخستان كازاخستان اعمال الشغب اسعار الغاز الغاز العاصمة الاقتصادية

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