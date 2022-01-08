«المطبوع» أبرزها.. أهم 10 صيحات في عالم الجينز لعام 2022

انتهت موضة الجينز الضيق، حيث يعود الاستايل الواسع المنقوش من الجينز مرة أخرى، وتصدرت منصات الأزياء العالمية، وفيما يلي نرصد اتجاهات الجينز الواسع لعام 2022 وفقا لموقع «fustany» التي تحتاج إلى معرفتها.

ليفيس جينز

هو نسخة رفيعة من بنطلون جينز بوي فريند، وبهذه الطريقة لا يزال بإمكانك إضافة تعريف لجسمك مع التمتع بمظهر الجينز الفضفاض المريح.

محيط الخصر غير المتكافئ

محيط الخصر غير المتكافئ أو محيط الخصر جيد وغير متماثل، لاحظ كيف يتداخل الجزءان العلويان (حيث يوجد الزر والسحاب) بطريقة مبهجة للغاية من الناحية الجمالية، يبدو الأمر ممتعًا للغاية أيضًا.

الجينز المرقع

هذا المظهر أيضًا شيء رأيناه مؤخرًا، لا تحتاج إلى شرح، فقد تم وضع طبقات من الجينز فوق بعضها البعض، وإن التحريف في زوجنا الكلاسيكي من الجينز يطلق التوقعات المملة التي لدينا عند البحث عن بنطلون جينز.

طباعة الجينز

هذه رائعة جدًا، ويمكنك حقًا أن تكون مبدعًا كما تريد، ويمكنك صنعها بنفسك، إنه التطور الأكثر إبداعًا على الجينز الكلاسيكي وإدماج أسلوب الشارع، ويمكن أن تصبح التصميمات متعددة الاستخدامات كما تريد.

Boot Cut الجينز

كنا نرتدي الجينز الواسع على مدى السنوات الثلاث الماضية ربما، ولا يعني ذلك أننا لن نرتديها عند إقرانها بشيء ما، لكنها لن تكون خيارنا الأول مع ذلك، سيكون بنطلون جينز قصير مع حد أدنى جدًا من الذوق إنها الكمية المثالية من التوهج.

جينز واسع الساق

عكس ما كنا نرتديه قبل عشر سنوات، حرفياً، وهذا الجينز من الملابس المفضلة لدي الكثير فهو يبدو أنيقًا بطريقة ما في أي جماعة (بغض النظر عن المناسبة).

متزلج الجينز

"الجينز المتزلج" هو أرقى أنواع الجينز الذي قد يفكر أي منا في ارتدائه، فهو حقًا بهذا الحجم، ومع ذلك، قد يكونون جريئين بعض الشيء بالنسبة إلى خزانة الملابس البسيطة، لكنهم يستحقون ذلك كثيرًا.

الدنيم على الدنيم

ليس عليك أن تكون بهذه الجرأة لتوجيه بريتني بداخلك، فالأمر بسيط مثل ارتداء الجينز أو السراويل القصيرة مع سترة جينز واسعة، والمظهر سهل ولكنه أنيق للغاية عند تجميعه بشكل صحيح.

بالأسى / الجينز الممزق

لقد رأينا تمزقات من جميع الأشكال والأحجام في الجينز، وهذا رائع لكننا أصبحنا أقل ما يمكن الآن، والآن نفضل أنه إذا كنا نرتدي الدنيم المتعثر، فيجب أن يكون دقيقًا ورقيقًا، مثل التمزق الكلاسيكي على الركبة على بنطلون جينز مستقيم.