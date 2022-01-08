السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«المطبوع» أبرزها.. أهم 10 صيحات في عالم الجينز لعام 2022

صورة ارشفية
صورة ارشفية

انتهت موضة الجينز الضيق، حيث يعود الاستايل الواسع المنقوش من الجينز مرة أخرى، وتصدرت منصات الأزياء العالمية، وفيما يلي نرصد اتجاهات الجينز الواسع لعام 2022 وفقا لموقع «fustany» التي تحتاج إلى معرفتها. 

ليفيس جينز

اتجاهات الدينيم لعام 2022

 هو نسخة رفيعة من بنطلون جينز بوي فريند، وبهذه الطريقة لا يزال بإمكانك إضافة تعريف لجسمك مع التمتع بمظهر الجينز الفضفاض المريح.

 محيط الخصر غير المتكافئ

اتجاهات الدينيم لعام 2022

 محيط الخصر غير المتكافئ أو محيط الخصر جيد وغير متماثل، لاحظ كيف يتداخل الجزءان العلويان (حيث يوجد الزر والسحاب) بطريقة مبهجة للغاية من الناحية الجمالية، يبدو الأمر ممتعًا للغاية أيضًا.

 الجينز المرقع

اتجاهات الدينيم لعام 2022

هذا المظهر أيضًا شيء رأيناه مؤخرًا، لا تحتاج إلى شرح، فقد تم وضع طبقات من الجينز فوق بعضها البعض، وإن التحريف في زوجنا الكلاسيكي من الجينز يطلق التوقعات المملة التي لدينا عند البحث عن بنطلون جينز.

طباعة الجينز

اتجاهات الدينيم لعام 2022

هذه رائعة جدًا، ويمكنك حقًا أن تكون مبدعًا كما تريد، ويمكنك صنعها بنفسك، إنه التطور الأكثر إبداعًا على الجينز الكلاسيكي وإدماج أسلوب الشارع، ويمكن أن تصبح التصميمات متعددة الاستخدامات كما تريد.

 Boot Cut الجينز

اتجاهات الدينيم لعام 2022

كنا نرتدي الجينز الواسع على مدى السنوات الثلاث الماضية ربما، ولا يعني ذلك أننا لن نرتديها عند إقرانها بشيء ما، لكنها لن تكون خيارنا الأول مع ذلك، سيكون بنطلون جينز قصير مع حد أدنى جدًا من الذوق إنها الكمية المثالية من التوهج.

 جينز واسع الساق

اتجاهات الدينيم لعام 2022

عكس ما كنا نرتديه قبل عشر سنوات، حرفياً، وهذا الجينز من الملابس المفضلة لدي الكثير فهو يبدو أنيقًا بطريقة ما في أي جماعة (بغض النظر عن المناسبة).

متزلج الجينز

اتجاهات الدينيم لعام 2022

"الجينز المتزلج" هو أرقى أنواع الجينز الذي قد يفكر أي منا في ارتدائه، فهو حقًا بهذا الحجم، ومع ذلك، قد يكونون جريئين بعض الشيء بالنسبة إلى خزانة الملابس البسيطة، لكنهم يستحقون ذلك كثيرًا.

الدنيم على الدنيم 

اتجاهات الدينيم لعام 2022

 ليس عليك أن تكون بهذه الجرأة لتوجيه بريتني بداخلك، فالأمر بسيط مثل ارتداء الجينز أو السراويل القصيرة مع سترة جينز واسعة، والمظهر سهل ولكنه أنيق للغاية عند تجميعه بشكل صحيح.

 بالأسى / الجينز الممزق

اتجاهات الدينيم لعام 2022

 لقد رأينا تمزقات من جميع الأشكال والأحجام في الجينز، وهذا رائع لكننا أصبحنا أقل ما يمكن الآن، والآن نفضل أنه إذا كنا نرتدي الدنيم المتعثر، فيجب أن يكون دقيقًا ورقيقًا، مثل التمزق الكلاسيكي على الركبة على بنطلون جينز مستقيم.

ليفيس جينز لجينز الضيق غير وارد الفترة من عام 2007 إلى عام 2012 يعتبر أمر ا مروع ا يخدم بشكل رائع لمظهر اتجاهات الدنيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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