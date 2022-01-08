الموارد المائية تكشف آخر معدلات المشروع القومي لتأهيل الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال مراحل التنفيذ.

ترشيد استهلاك المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم السبت، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3838,28 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذي يبلغ 9,38 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد.

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة تستهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وأيضًا حل أزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد لها أثناء ري المحاصيل الزراعية.

إتمام عمليات الصيانة الدورية لجميع الترع

كما أشار المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إلى أهمية الأعمال الجارية في تحسين شبكة الترع بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إتمام عمليات الصيانة الدورية لجميع الترع بأساليب علمية تحافظ عليها للأجيال القادمة والحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها في ظل زيادة الاحتياجات حالياً.

تحقيق عائد اقتصادي جيد وتوفير فرص عمل جديدة

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أنه تم إعطاء أولوية في تنفيذ المشروع القومى بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأقل دخلًا، مشيراً إلى أهميتها في تحقيق عائد اقتصادي جيد، بالاضافة إلى المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

