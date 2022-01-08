السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا توافق على المغادرة الطوعية لبعض موظفى قنصليتها فى كازاخستان

كازاخستان
كازاخستان

قالت الولايات المتحدة  إنها وافقت على المغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأمريكية غير الضروريين وأفراد أسرهم من القنصلية العامة في مدينة ألما اتا بكازاخستان وسط حالة الطوارئ المستمرة في البلاد.
 

وأضافت الوزارة: "يجب أن يدرك المواطنون الأمريكيون في كازاخستان أن الاحتجاجات العنيفة قد تؤثر بشدة على قدرة السفارة الأمريكية على تقديم الخدمات القنصلية بما في ذلك مساعدة المواطنين الأمريكيين الذين يغادرون قازاخستان".

 

وتشهد كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال إلى ضعفين.

 

وانتشرت المظاهرات في مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.

 

و في ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن و فرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال مهمة حفظ سلام إلى البلاد.

 

و اليوم قال توكايف إنه تمت استعادة النظام الدستوري بشكل أساسي في جميع مناطق البلاد، والسلطات المحلية تسيطر على الوضع.

أمريكا على موظف موظفي قازاخستان وعي مغادرة وافق توافق قنصل الطوعي المغادرة

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وائل لطفي

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