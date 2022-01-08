أمريكا تبحث مع الاتحاد الأوروبى سبل الدعم التجارى إلى ليتوانيا

بحثت الممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاى، مع مسئول كبير فى الاتحاد الأوروبى، سبل تقديم الدعم التجاري إلى ليتوانيا، بعد أن توترت علاقاتها مع الصين مؤخرا؛ بسبب افتتاح بعثة تايوانية في ليتوانيا.



وقال مكتب الممثلة التجارية- في بيان، اليوم: "إن ممثلة التجارة الأمريكية كاترين تاى تحدثت مع نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، وأعربت له عن تأييد الولايات المتحدة القوى للاتحاد الأوروبى وليتوانيا فى مواجهة الممارسات الاقتصادية التى تتسم بالإكراه من جانب الصين".



وأكدت تاى "أهمية العمل مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الممارسات الاقتصادية والدبلوماسية الصينية من خلال مجالس متعددة مثل المجلس الأمريكى الأوروبى للتجارة والتكنولوجيا".



واتفقا الجانبان على ضرورة استمرار التواصل للتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.



يذكر أن العلاقات بين الصين وليتوانيا كانت قد توترت، خلال شهر نوفمبر الماضى، عندما أثارت ليتوانيا غضب الصين بسماحها لتايوان بفتح مكتب تمثيل فى العاصمة (فيلينوس) لأن هذا المكتب يعتبر بمثابة سفارة، وأن حدة التوتر تصاعدت مؤخرا بعد أن اتخذت ليتوانيا خطوات لتعزيز علاقاتها مع تايوان التى تعتبرها الصين بمثابة جزء لايتجزأ منها.