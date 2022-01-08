السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تبحث مع الاتحاد الأوروبى سبل الدعم التجارى إلى ليتوانيا

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

 بحثت الممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاى، مع مسئول كبير فى الاتحاد الأوروبى، سبل تقديم الدعم التجاري إلى ليتوانيا، بعد أن توترت علاقاتها مع الصين مؤخرا؛ بسبب افتتاح بعثة تايوانية في ليتوانيا.


وقال مكتب الممثلة التجارية- في بيان، اليوم: "إن ممثلة التجارة الأمريكية كاترين تاى تحدثت مع نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، وأعربت له عن تأييد الولايات المتحدة القوى للاتحاد الأوروبى وليتوانيا فى مواجهة الممارسات الاقتصادية التى تتسم بالإكراه من جانب الصين".


وأكدت تاى "أهمية العمل مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الممارسات الاقتصادية والدبلوماسية الصينية من خلال مجالس متعددة مثل المجلس الأمريكى الأوروبى للتجارة والتكنولوجيا".


واتفقا الجانبان على ضرورة استمرار التواصل للتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.


يذكر أن العلاقات بين الصين وليتوانيا كانت قد توترت، خلال شهر نوفمبر الماضى، عندما أثارت ليتوانيا غضب الصين بسماحها لتايوان بفتح مكتب تمثيل فى العاصمة (فيلينوس) لأن هذا المكتب يعتبر بمثابة سفارة، وأن حدة التوتر تصاعدت مؤخرا بعد أن اتخذت ليتوانيا خطوات لتعزيز علاقاتها مع تايوان التى تعتبرها الصين بمثابة جزء لايتجزأ منها.

الولايات المتحدة الاتحاد أمريكا الصينية الصين التجارى الاوروبية الصينى التكنولوجيا امريكية المجلس الأمريكي الاوروبي الاتحاد الأوروبي ممارسات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

حبس محمد الأمين.. التهمة «اتجار فى البشر والتعدى على فتيات بدارى أيتام»

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

أمطار ورياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس غدًا

كازاخستان تستأنف حركة السكك الحديدية

«الطوارئ الصينية» ترسل فريق عمل لتفقد الوضع بعد زلزال تشينجهاى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 8-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

عفاف السيد

فى جرائم الابتزاز.. الأسرة هى مصدر الحماية

بسنت حسن

وجهة نظر فى قضية بسنت

محمد عبدالعزيز

مصر النموذج.. تحتفل

مدحت بشاى

اليوم ولد لكم مُخلص

عبد الرحيم طايع

فتاوى رأس السنة!

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل

الأردن يدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

7 توصيات.. كيف تتعامل إسرائيل مع تحديات الأمن القومى فى 2022؟