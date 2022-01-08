كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتراجع مجددا إلى ما دون 4 آلاف

ظلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تحت مستوى 4 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة، وسط مخاوف مستمرة مع عودة الإصابات بسبب انتشار المتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 3510 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 3300 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 661015، وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 54 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5986 حالة وفاة.

وظل عدد الحالات الحرجة من مرضى كوفيد-19 عند 838 حالة، لتظل عند مستوى أقل من ألف حالة لليوم الخامس على التوالي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا وا لمكسيك و إندونيسيا و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.