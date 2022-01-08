السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: سيدنى بواتييه لم يتكرر مثله خلال جيل كامل

بايدن
بايدن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزنه لوفاة الممثل الأمريكي الكبير سيدني بواتييه، الذي وصفه بأنه لم يتكرر مثله خلال جيل كامل، مشيرًا إلى أن بواتييه لم يكن مجرد واحد من أفضل الممثلين في التاريخ، ولكن أدواره العظيمة في أفلامه مثل " في حر الليل"، و"خمن من يأتي للعشاء"، و"المتحدون".


وأضاف بايدن، بحسب بيان صدر عن البيت الأبيض،  أن بواتييه كان مناصرًا لقضايا عبر عنها بأعماله التي حملت العديد من قيم الشرف و الفضيلة و غير بها العالم داخل و خارج الشاشة الكبيرة.

و نوه بأن بواتييه، وهو ابن لمزارعي الطماطم في جزر البهاما، أصبح أول ممثل "أسمر" يحصل على جائزة الأوسكار كأحسن ممثل، مؤكدًا أنه ساعد في فتح قلوب ملايين الأشخاص، وأنه غير الطريقة التي ترى أمريكا بها نفسها.

يذكر أن سيدني بواتييه ولد عام 1927 وتوفي الخميس عن 94 عامًا، ونال جائزة الأوسكار كأحسن ممثل في عام 1964 عن دوره في فيلم " زنابق الحقل".

في سياق آخر، صرح الرئيس الأمريكى بأن الولايات المتحدة تطور الكثير من الأدوات؛ من أجل احتواء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والسلالات الأخرى المتحورة عنه.

و قال الرئيس الأمريكى- فى تصريحات بالبيت الأبيض: "إننى لا أعتقد أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر هنا ليبقى لدينا، ولكننى أعتقد أنه من المحتمل أن يظل عبر أنحاء العالم".

و تأتي تصريحات الرئيس بايدن في الوقت الذي يتم تسجيل زيادة حادة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة وعبر أنحاء العالم؛ نظرا لظهور متغير (أوميكرون) الذى يمكن انتقاله بدرجة كبيرة.

الولايات المتحدة وفاة أمريكا طماطم بيان بايدن البيت الأبيض الرئيس الرئيس الامريكي في فيلم الأمريكي كورونا

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