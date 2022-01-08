السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تؤكد مجددا دعمها فيلنيوس فى مواجهة بكين

جو بايدن
جو بايدن

جددت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن  تأكيدها "دعم الولايات المتحدة القوي" للاتحاد الأوروبي وليتوانيا في مواجهة الصين المتهمة بعرقلة صادرات ليتوانية احتجاجا على قرار السماح لتايوان بفتح مكتب تمثيلي في فيلنيوس.


في نوفمبر، افتتحت تايبيه مكتب تمثيل في ليتوانيا تحت اسم تايوان، ما أثار غضب الصين.


وقال مكتب الممثلة التجارية الأمريكية في بيان إن "كاترين تاي تحدثت اليوم مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس وأعربت عن دعم الولايات المتحدة القوي للاتحاد الأوروبي وليتوانيا في مواجهة الإكراه الاقتصادي من جانب جمهورية الصين الشعبية".


وشكّل سماح ليتوانيا لتايبيه بفتح مكتب رسمي مستخدمة اسم تايوان خطوة دبلوماسية مهمة تحدّت حملة ضغط شنتها بكين.


وترفض الصين أي استخدام لاسم "تايوان" يضفي شرعية دولية على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها وتوعدت بالاستيلاء عليها يوما ما بالقوة إذا لزم الأمر.


ردا على ذلك، عمدت بكين إلى الحد من علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع ليتوانيا.


وتشكو الشركات الليتوانية التي تتعامل مع الصين من عقبات تجارية.


وشددت تاي الجمعة على "أهمية العمل مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لمواجهة السلوك الدبلوماسي والاقتصادي القسري، عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، حسب البيان.


وكانت تاي تحدثت الأربعاء هاتفيا مع وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس، وعبرت عن "الدعم القوي والمتواصل" من جانب الولايات المتحدة.

 

وعلى صعيد آخر ، وزادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الوقت أمس، لتصل إلى 5 .58 مليون إصابة، حتى الساعة 6.14 صباحا بتوقيت نيويورك،وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
 

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 1% خلال الأسبوع الماضي.
 

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 89ر5 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 1.5% مقارنة بنفس الوقت من اليوم السابق.
 

وشهدت ولاية هاواي زيادة بنسبة 3.8 % ، في عدد حالات الإصابة ، مقارنة بنفس الوقت أمس، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى  130856.

دعم بكين مواجهة واشنطن دعمها فيلن مجددا مواجة فيلنيوس واجهه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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