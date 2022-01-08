السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الكاتب محمد عطية محمود يشارك فى معرض الكتاب بــ إبحار فى رمال متحركة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يشارك الكاتب والناقد محمد عطية محمود، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمزمع إنطلاقه 26 يناير الجاري، من خلال الطبعة الأولى لكتابه "إبحار في رمال متحركة" – قراءات في النقد والتحليل،  والصادر حديثا عن مكتبة الكون الليبية.

 

وكشف الناقد محمد عطية محمود لــ "الدستور"، ملامح كتابه "إبحار في رمال متحركة"، مشيرا إلي أن الكتاب يلتمس قراءة 10 من الكتب النقدية والبحثية والببلوجرافية من مختلف أنحاء الوطن العربي، جمعها "عطية" وانتقاها وهي: "ببليوجرافيا نجيب محفوظ" للناقد المصري شوقي بدر يوسف، و"الآفاق الإنسانية في الأدب والفكر" للناقد الأردني دكتور أحمد النعيمي، و"زمن الرواية" للدكتور جابر عصفور، و"التجنيس وبلاغة الصورة" للناقد الأردني فخري صالح، و"إيروس في الرواية" للكاتب البيروفي العالمي "ماريو بارجاس يوسا"، والذي قام بترجمته الكاتب والمترجم التونسي "وليد سليمان"، و"بانوراما الكاتب المغربي الأشهر محمد زفزاف الروائية" من خلال عدة مصادر وكتب مرجعية في "أقنعة الرواية لدى محمد زفزاف".

 

بالإضافة إلى كتاب "ما تيسر من حديث الناقد" للشاعر والناقد المصري مختار عيسى، والتفاحة الذهبية (نساء نوبل في الآداب) للصحفي والكاتب المصري دكتور خالد غازي، و"المرأة ساردة" للشاعر والروائي المصري أحمد فضل شبلول، وصولا إلى كتاب "الفنون الجميلة في الإسكندرية" للفنان التشكيلي المصري العالمي عصمت داوستاشي.

 

ويقول الكاتب محمد عطية محمود في مقدمة كتابه "إبحار في رمال متحركة": "في رحلة كل كتاب من تلك الكتب التي وقع عليها الاختيار لتكون نبراسا يفك الطلاسم ورحلة كل باحث وناقد.. ربما نقف على كثير من المتعة والمعرفة، ما يجعلنا ننتقي من بستان القول وسبر الغور ما يلهب مخيلتنا ككتاب مبدعين وباحثين، أو كباحثين عن الجمال، بعض ما نصبو إليه، وفي تلك السلافة من الأفكار والتأويلات ربما نجد مقصدا من مقاصدنا في إدراك الوعي".

 

كما يتساءل الكاتب قائلا: "فهل لنا أن نلتمس تلك المفاتيح التي تقدمها لنا هذه الكتابة على الكتابة، لكي نفتح الأبواب ونغترف من تلك الكنوز المعرفية وننهل ما يعيننا على الاستمرار في موكب هذا الوعي؟.. ذلك ما تجيب عليه فصول هذه الرحلة الشيقة بين دفتي الكتاب لالتماس بعضا من المتعة الذهنية والمعرفية"  


الكاتب صدر له من قبل في مجال الكتابة النقدية: "تجليات سرد الحياة.. قراءة في أدب نجيب محفوظ" 2015، إشكاليات الهامش.. تجليات النص. دراسات في الرواية الإسكندرية طبعة أولى 2017، "ملامح روائية" قراءة في روايات الألفية الثالثة طبعة أولى 2017، القصة القصيرة وأسئلة الوجود (نقد) طبعة أولى 2020، شجرة الوطن.. بلاغة الصحراء.. قطوف من الأدب الليبي المعاصر طبعة أولى 2021.

 

وفي مجال الكتابة الإبداعية صدرت له 6 مجموعات قصصية هي: "على حافة الحلم" 2003، "وخز الأماني" 2004، "في انتظار القادم" 2009، "عيون بيضاء" 2016، "جمر اللحظة" 2019، وروايتان، وكتابان مختارات قصصية، وتنشر أعماله النقدية والإبداعية في مختلف الدوريات والصحف العربية.

الكاتب والناقد محمد عطية يشارك بمعرض الكتاب إبحار في رمال متحركة ببليوجرافيا نجيب محفوظ نساء نوبل في الآداب

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