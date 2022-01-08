غلق مصنع مياه معدنية بسيوة لتقليده علامه تجارية

تمكنت مدير ية التموين بمحافظة مطروح، من ضبط وغلق أحد مصانع تعبئة المياة المعدنية بسيوة قام باستغلال علامة تجارية مسجلة على منتجاته، وأحدث خلط ولبس لدى الجمهور.

وأعلنت المديرية تنفيذ حملات تموينية مفاجئة على الأنشطة التموينية، ومتابعة سير العمل بها بجميع مراكز مطروح.

وأوضح المحاسب حسن الشيباني، مدير تموين مطروح، أن رجال الرقابة التموينية والتجارة الداخلية بتموين مطروح تمكنوا من خلال حملة تموينية مفاجئة على مركز و مدينة سيوة من ضبط وغلق أحد مصانع تعبئة المياة المعدنية قام باستغلال علامة تجارية مسجلة على منتجاته وأحدث خلط ولبس لدى جمهور المستهلكين بغرض التربح غير المشروع.

وأضاف مدير التموين بمطروح، أنه تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف، موضحًا أنه خلال الحملات المفاجأة تم تحرير 17 مخالفة تموينية أخرى متنوعة، تضمنت بيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر، وعرض لحوم للبيع غير مغطاة، بالإضافه إلى مخالفات أخرى تتعلق ببعض المخابز البلدية.

وكان حسن كمال الشيباني وكيل تموين مطروح، قد أعلن تنفيذ حملات تموينية مفاجئة على الأنشطة التموينية ومتابعة سير العمل بها برئاسة هند محمود مساعد مديرة الإدارة، ومحمد أحمد سيد، ورائف رمسيس حكيم مفتشا الإدارة .



وأوضح أنه تم ضبط أحد التجار التموينيين بمدينة مرسى مطروح قام بالتلاعب والاستيلاء على أموال الدعم بدون وجه حق بمبالغ تخطت مليون جنيه، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على الجهات المختصة.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة كافة الأنشطة التموينية وضبط أي مخالفات تموينية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه للاستيلاء على قوت الشعب.