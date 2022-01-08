السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أبرزها أمسية لسه الأغانى ممكنة.. تعرف على خارطة فعاليات صندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

في إطار فعاليات برنامج نادي السينما الإفريقية، يعرض في السادسة من مساء اليوم السبت، بسينما مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، الفيلم الروائي الطويل"للإيجار"، وهو فيلم كوميدي مصري وهو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج إسلام بلال، وتدور أحداثه في الإسكندرية.

 

فيلم "للإيجار"، من إنتاج محمد دياسطي - ومحمد الحمادي، إنتاج مصري العام الماضي 2021، وتبلغ مدة عرض الفيلم 85 دقيقة، ومن تأليف إسلام بلال.

 

والفيلم من بطولة: خالد الصاوي، محمد سلام، شيري عادل، ياسر الطوبجي، عصام السقا، هايدي رفعت، ووضع موسيقاه التصويرية الفنان إسلام صبري.

 

يعرض الفيلم من خلال مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية " صندوق اتصال " برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان و يدير النادي صانع الأفلام محمد محب. حصل الفيلم على جائزتين بالدوره العاشره لمهرجان الاقصر للسينما الافريقيه 2021.

 

تدور أحداث فيلم "للإيجار" في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية، يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

 

ـ عرض فيلم "بره الطابور" بسينما الهناجر
في سياق متصل، تستقبل سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، في السادسة والنصف من مساء اليوم أيضا، عرض للفيلم القصير، "بره الطابور" للمخرج محمد الشاذلي، رؤية وسيناريو وحوار ياسر الزنكلوني.

 

ويعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشته مع صناعه وأبطاله، بحضور الكاتبة والباحثة الثقافية سميحة المناسترلى، رئيس مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع، والإعلامى الفنان أشرف سرحان، والموسيقار يوسف كمال، وكوكبة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين الداعمين للفن الهادف.

 

فيلم "بره الطابور" البطولة للفنانين: ياسر الزنكلوني، أشرف عبد العزيز، رشا سامي، محمد فرغلي، إبراهيم سحلوب، سماح عبد الله، لمياء السعداوى"، وغيرهم من الفنانين المبدعين .

 

ـ لسه الأغاني ممكنة ببيت الشعر بالأقصر
وفي السادسة والنصف من مساء اليوم أيضا، يستضيف بيت الشعر بالأقصر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، أمسية شعرية بعنوان "لسه الأغاني ممكنة"، والتي تحييها الشاعرة كوثر مصطفي، وذلك في مقر بيت الشعر بالأقصر.

 

يذكر أن قطاع صندوق التنمية الثقافية، استطاع على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

أبرزها أمسية لسه الأغاني ممكنة ننشر خارطة فعاليات صندوق التنمية الثقافية مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية فيلم للايجار سينما الهناجر بأرض الأوبرا

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