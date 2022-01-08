السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 58.5 مليون

كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الوقت أمس ،
لتصل إلى 5ر58 مليون إصابة، حتى الساعة 6.14 صباحا بتوقيت نيويورك،وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
 

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 1% خلال الأسبوع الماضي.
 

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 89ر5 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 1.5% مقارنة بنفس الوقت من اليوم السابق.
 

وشهدت ولاية هاواي زيادة بنسبة 3.8 % ، في عدد حالات الإصابة ، مقارنة بنفس الوقت أمس، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى  130856 .


وشهدت ولاية بنسلفانيا أعلى عدد من حالات الوفاة، المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية ، حيث توفي بها 255 شخصا.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل وا لمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

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وائل لطفي

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