إيطاليا تدرس فرض قيود جديدة على دورى الدرجة الأولى لكرة القدم

قالت مصادر مطلعة لرويترز، إن السلطات الإيطالية تدرس فرض قيود جديدة على دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.



وقال أحد المصادر، إن رئيس الوزراء ماريو دراجي وجابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ناقشا القضية اليوم ومن بين الخيارات المطروحة اللعب خلف أبواب مغلقة أو حتى إيقاف منافسات الدوري مؤقتا.



وأضافت المصادر أن الحكومة دعت سلطات كرة القدم لاتخاذ قرار مستقل دون استبعاد تدخل مباشر.



ويوم الخميس قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 219441 إصابة جديدة بفيروس كورونا في زيادة قياسية يومية، وذلك ارتفاعا من 189109 في اليوم السابق.



وفي أواخر ديسمبر قررت الحكومة الإيطالية خفض السعة الجماهيرية في المنافسات الرياضية خارج القاعات من 75 في المئة إلى 50 في المئة ولم يتم لعب العديد من المباريات مؤخرا بسبب تزايد الإصابات بين اللاعبين.



وفي بيان صدر بعد اجتماع عقد بعد الظهر قالت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي إنها "تثق بشدة" في إمكانية استمرار منافسات الدوري.



ومن المتوقع عقد اجتماع للوزراء والهيئات الرياضية حول هذه القضية الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.