تونس تنفى تقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين بقيمة 300 دينار

نفت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية معلومات تداولتها صفحات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق رابط للتسجيل في منصة المساعدات الاجتماعية بقيمة 300 دينار، محذرة المواطنين من خطورة التلاعب بمشاعرهم الشخصية من خلال تلك الصفحات والمجموعات.

وطالبت الوزارة -في بيان اليوم الجمعة- المواطنين إلى عدم الانسياق وراء تلك المعلومات أوالتعامل مع تلك الصفحات المشبوهة، مشددة على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية التي تنشرها على صفحتها الرسمية.

ومن جهة نأحية أخرى، أعلنت الوزارة عن عزمها متابعة هذه المجموعات التي وصفتها بالمحتالة وفق الصيغ القانونية.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت تلقي طلبات للحصول على المساعدة الاستثنائية في 31 أغسطس وحتي 24 سبتمبر من عام 2021، وأتاحت الوزارة للمعترضين على رفض مطالبهم مهلة لتقديم وثائقهم والطعن في قرارات الرفض من 4 إلى 18 نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن عدد المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية بلغ في 19 أكتوبر الماضي أكثر من 866 ألف شخص باعتمادات بلغت 260 مليون دينار.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 2469 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و7 حالات وفاة.

وأوضحت الصحة التونسية -في بيان- أنه تم تسجيل 2469 تحليلًا إيجابيًا من مجموع 14 ألفًا و687 تحليلًا مخبريًا أجريت أمس، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 16.81%.

وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء بلغ 25 ألفًا و643 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ حتى أمس 339 شخصًا، ليكون ليصل إجمالي المتعافين 698 ألفًا و183 شخصًا.

وأشارت إلى أن عدد المرضى بالمستشفيات في القطاعين العام والخاص بلغ 395 مصابًا، بينهم 41 حالة جديدة حتى الأربعاء الماضي، موضحة أن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 110 حالات، في حين يخضع 17 شخصًا للتنفس الاصطناعي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.