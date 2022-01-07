إصابة شخصين فى تصادم سيارتين ملاكى بالطريق الزراعى بالبحيرة

شهد الطريق الزراعى السريع القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز أبوحمص، اليوم الجمعة، حادثًا مروعا إثر اصطدام سيارتين ملاكى.

أسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارتين بإصابات بالغة وتم نقلهما لمستشفى دمنهور التعليمى وجار تقديم الإسعافات الطبية لهما وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارتين ملاكى أمام بنزينة إمارات مصر بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز أبو حمص ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين لمأمور مركز أبو حمص، إصابة كل من محمود عطيه حسن عياد ٤٠ سنة، مقيم دسوق باشتباه ما بعد الاتجاج وإسماعيل أحمد محمد ٣٤ سنة، مقيم كفر الدوار باشتباه ما بعد الارتجاج وبه كدمات متفرقة بالجسم.