الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

البابا تواضروس: «مفيش مبرر لمنع زيارة الأقباط إلى القدس»

جريدة الدستور

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن قرار منع زيارة الأقباط للقدس تسبب في إضعاف الوجود القبطي هناك، موضحًا أنه بعدما كانوا ألفي أسرة، أصبحوا ألف أسرة، لأنهم تركوا البلاد بعد تدهور وضعهم الاقتصادي.

وأوضح قداسة البابا، في حوار خاص، على القناة الأولى، أن زيارات الأقباط كانت تشجع الصناعات اليدوية، ومع منع الزيارات وضعهم الاقتصادي هبط بشدة، مردفا: "لم يجدوا "لقمة العيش".

ولفت قداسة البابا، إلى أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن خلال زيارته لمصر، قال "عدم زيارتكم للقدس عقاب للسجين، لا السجان".

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