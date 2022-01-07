الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. إصابة 10 فى انقلاب سيارة بالفيوم

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أثناء سيرها على طريق الفيوم الصحراوي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من الدكتور هانى همام، مدير عام مرفق إسعاف الفيوم، بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوي.

بالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى، اختلت عجلة القيادة بيد سائقها، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق وإصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة.

جاءت أسماء المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج، كالآتي: صموئيل سعيد، 35 سنة، وديفيد بيشوي 3 سنوات، مرسا عزمي، 27 سنة، وبولس عزمي، 27 سنة، وأمل عيد، 24 سنة، ورانيا صموئيل سمير، 11 سنة، وريم صموئيل، 8 سنوات، وكورلس صموئيل، 5 سنوات، سحجات، وكورلس بيشوي، 4 سنوات، وبيشوي عزمي 26 سنة، هيدي صموئيل سمير، 14سنة.

 وقررت نيابة الفيوم انتداب المهندس الفنى بإدارة مرور الفيوم لإعداد تقرير فني عن حادث  انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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