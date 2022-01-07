الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

«الإفتاء»: تصوير «معلمة المنصورة» محرم شرعًا

جريدة الدستور

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المصريين لديهم تدين فريد وأخلاق فريدة، وحرص على الحفاظ على الأعراض، موجهًا رسالة للشباب باستخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي، والحفاظ على القيم والأخلاق.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن التطبيقات التكنولوجية نعمة من الله أهدى إليها الإنسان، وشكرها يكون باستخدام أخلاقي رشيد، تنفع المجتمع، بلا ترصد وتجسس وابتزاز.

وعلق «عمران»، على تصوير معلمة المنصورة، وهي ترقص في رحلة، وإذاعة الفيديو، قائلا: "الدين حثنا على احترام الخصوصيات، ونذكر أن الرسول أعاب على شخص لما دخل بعض الأماكن يظن بها أنه يشرب الخمر، وبدون استئذان، وأنه ليه حقه، فاختراق الخصوصيات محرم".

التفاصيل…

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