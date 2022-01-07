حبس «دجال دكرنس» اتهمته سيدة بطلب ممارسة الجنس لإخراج الجن منها

أمرت نيابة دكرنس بمحافظة الدقهلية بحبس دجال دكرنس ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تحصيل مبلغ ٢٥ ألف جنيه من سيدة بالقليوبية وأخرى بالقاهرة بعد إيهامهم بعودتهم لأزواجهم بعد انفصالهم.

وكانت حررت “منة الله س م ا” مقيمة محافظة القاهرة المحضر رقم ٥٣٤ جنح دكرنس اتهمت خلاله دجال دكرنس الذي ألقي القبض عليه بتهمة محاولة إقناع سيدة بمحافظة القليوبية بمعاشرتها جنسيا لإخراج الجن من رحمها وإعادتها لزوجها بعد انفصالهما.

وأكدت سيدة القاهرة أن المتهم تحصل على ١٥ ألف جنيه تحت مسمى إرجاع شقيقتها لزوجها بعد انفصالها، مؤكدة أنها ترددت عليه أكثر من مرة لتسجل المحضر الثاني ضد المتهم.

وأدلى دجال دكرنس بمحافظة الدقهلية يدعى "الشيخ صالح" باعترافات تفصيلية أمام نيابة دكرنس في واقعة النصب على سيدة مقيمة بالقليوبية، وحاول إقناعها بأن الجماع ومعاشرتها جنسيًّا حل لمشاكلها مع زوجها الذي انفصلت عنه بعد أن أوهمها بأن الجن داخل الرحم.

وقال الدجال إنه يعالج بالقرآن وأنكر واقعة اغتصاب السيدة، مؤكدا تحصله على المبالغ المالية مقابل العلاج بالقرآن.