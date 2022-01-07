الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حريق بالعاشر من رمضان

حريق
حريق

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، بحروق من الدرجات الثلاث، إثر نشوب حريق  في مسكنهم بمدينة العاشر من رمضان

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر بوصول 6 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بحروق من الدرجات الثلاث وأنه تم نقل الأب وابنه الطفل إلى مركز الحروق بههيا لخطورة حالتهما.

توصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية الى أن المصابين يقيمون سويًا بوحدة سكنية بالمجاورة الرابعة بمدينة العاشر  .

وأنه أثناء قيام ربة المنزل بإعداد وجبة طعام تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز دون أن تشعر فاندلعت النيران فى المطبخ وانتشرت بسرعة في باقى أجزاء المسكن فأصابت 6 من أفراد الأسرة بحروق متعددة.

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه وتكثيف تحريات المباحث حول الحريق وتشكيل لجنة فنية لتحديد مدى سلامة المبانى من عدمه وتحديد قيمة الخسائر.

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وائل لطفي

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