الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الداخلية اللبنانى يطلب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الطلاب الآمنة للمدارس

بسام مولوي
بسام مولوي

طلب وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، من المحافظين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العودة الآمنة للطلاب إلى المدارس، مع وجوب التأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية الصحية منعاً لانتشار فيروس كورونا في حرمها.
جاء ذلك في إطار تأمين العودة الآمنة للمدارس مع استئناف العمل بالعام الدراسي بدءا من الاثنين المقبل وفي ظل استمرار الوضع الوبائي في لبنان.
وشدد مولوي على وجوب توجيه القائمين بالعمل في البلديات المختلفة لمتابعة الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي.
وكانت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بمتحوراته قد واصلت في ارتفاعها بلبنان لتسجل اليوم 7974 حالة جديدة مع استمرار ارتفاع نسبة إيجابية الفحوصات إلى 16.9 % خلال الأسبوعين الماضيين، فيما بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة 19 حالة.

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