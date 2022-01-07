الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بالإسماعيلية

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بكوبري الكسارة على محور 30 يونيو بمحافظة الإسماعيلية. 

وكان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل رقم "ي. ر. أ 4283"، بكوبري الكسارة على محور 30 يونيو بمحافظة الإسماعيلية. 

على الفور انتقل رجال الشرطة ودفع مرفق الإسعاف وتبين وفاة حمادة جمال عبد الله 30 سنة يقيم في محافظة أسيوط وأصيب بكسر بعظام الوجه بتجويف العين اليسرى وغيبوبة واشتباه نزيف داخلي بالرأس واشتباه كسر بالفقرات العنقية وتوقف القلب والتنفس داخل مستشفى أبوخليفة ولم يستجب للإنعاش الرئوى، وتم تأكيد الوفاة بالمستشفى.

وأصيب كل من عمرو حسين عثمان 34 سنة يقيم في أسيوط وأصيب باشتباه بخلع في الكتف اليسرى وجرح قطعي 5 سم بالرأس وكدمات بالجسم، ومحمد حسين عثمان 19 سنة يقيم في أسيوط وأصيب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي 8 سم بالرأس وجرح متهتك بالفك السفلى من الجانب الأيسر واشتباه كسر بالساق اليسرى وتم نقلهم لمستشفى أبوخليفة للطوارئ بالإسماعيلية.

تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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