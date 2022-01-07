جلسة طريفة بين كمال الطويل ومأمون الشناوى أنجبت «ليه خليتنى أحبك»

الكثير من الأغنيات العظيمة ولدت مصادفة وأنجبها ظرف ما تعرض لها الشاعر، ومن هذه الأغاني التي ولدت بالصدفة البحتة أغنية "ليه خلتني أحبك".

أما عن تفاصيل الأغنية فقد كان هناك شعراء في سهرة ببيت كمال الطويل، وكان من بينهم مأمون الشناوي.

وأراد الشناوي أن ينصرف مبكرا واعتذر بأنه على موعد، ولكن كمال الطويل تشبث به ومنعه من الانصراف، وحاول مأمون أن يعترض ولكن كمال قال له: «إنت ياخي تقلان ليه؟، أكمني بحبك يعني؟.، فرد عليه مأمون الشناوي:" وهو ذنبي إنك تحبني يا أخي؟، فقال له الطويل:" طبعا ذنبك.. انت اصلك تتحب يا مأمون، ليه خلتني أحبك يا أخي؟، وكان الحديث آلي جدا وليس به أي تعمد، للحد الذي كان يدور بين الاثنين في دعابة ومرح، ولكن مأمون قال له: والله ده ينفع مطلع أغنية.

وحبذ كمال الطويل الفكرة وعرض على مأمون أن يكمل بقية مطلع الأغنية، ومن هناولجت الأغنية التي سجلتها ليلى مراد وكان مطلعها:

ليه خلتني أحبك

لا تلومني ولا أعاتبك

فين تهرب من ذنبك

روح منك لله

من هو مأمون الشناوي؟

مأمون الشناوي «28 أكتوبر 1914 - 27 يونيو 1994، أحد أبرز شعراء مصر ويعتبر من جيل الرواد، وهو من مواليد مدينة المنصورة، كان بمثابة مملكة متكاملة بمفرده حين يكتب، واستطاع أن يرضي كافة الأذواق بقلمه، كما أن له الفضل في إعادة صياغة أغاني الفلاحين والأغنيات الشعبية الفلكورية المصرية.

وهو أخ المؤلف كامل الشناوي. ومن أشهر أغنيات مأمون الشناوي التي غنتها أم كلثوم أغنية "أنساك"، وقد كان الشاعر الراحل مأمون الشناوي يتحمس للمطربين والموسيقيين الجدد، ويساعد في تقديمهم إلى الساحة الفنية، ويكتب لهم خصيصاً أبدع الكلمات. وقد كتب لعزيزة جلال: "بتخاصمني حبة وتصالحني حبة".

كما أنه كان يمر على الصحفيين والكُتَّاب والنقاد - في السبعينات من القرن الماضي - لكي يسمعوا صوت المطرب الشاب الصاعد آنذاك هاني شاكر وكان يتولاه بالتشجيع والدعاية له في كل مكان.

كما كان مأمون الشناوي - قبل ذلك - يأخذ الموسيقار سيد مكاوي من يده إلى كل الجلسات الصحفية والوزارية حتى صار مكاوي علماً في مجال التلحين والغناء في مصر و العالم العربي.