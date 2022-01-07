الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلمانى روسى: ندعم مساعى السعودية لحل الأزمة اليمنية

ليونيد سلوتسكي عضو
ليونيد سلوتسكي عضو البرلمان الروسي

قال ليونيد سلوتسكي، عضو البرلمان الروسي ورئيس اللجنة الدولية بمجلس الدوما، اليوم الجمعة، إن يلاده تدعم جهود السعودية ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبرج لإيجاد حل للأزمة في اليمن، وهي مستعدة للمساعدة في حل هذه المشكلة في إطار المفهوم الروسي للأمن الجماعي في الخليج.

وتابع سلوتسكي، في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية: "نحن ندعم جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، ولا سيما المبعوث الخاص لليمن هانز جروندبرج ، الذي زار موسكو مؤخرًا". كما نؤيد مبادرة المملكة العربية السعودية بشأن حل الأزمة الهادفة إلى استقرار الوضع في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق باب المندب الذي له أهمية كبيرة للتجارة العالمية".

وأضاف: "نتابع عن كثب الخطوات البناءة في هذا الاتجاه الذي اتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، الذي أجرى عدة اتصالات حول المشكلة اليمنية مع نظرائه الأجانب في الأيام الأخيرة".

وأكد سلوتسكي أنه "بموجب المفهوم الروسي للأمن الجماعي في الخليج، فإن روسيا مستعدة للمساعدة في حل هذه المشكلة"، مضيفا: "ولهذه الغايات نشدد على أهمية الحوار بين السعودية وإيران بما يساعد على إزالة التناقضات التي طال أمدها وتحسين الأوضاع في المنطقة بشكل عام".

وأشار النائب الروسي إلى أن الوضع في اليمن لا يزال متوترا، ووصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني بأنه حرج. وقال: "ندعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية والسير على طريق التسوية السياسية والدبلوماسية للصراع بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي وعلى أساس منصات التفاوض الحالية".

يشار إلى أن الصراع المستمر في اليمن تسبب في أخطر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 24 مليون يمني، أو حوالي 80٪ من سكان البلاد، إلى مساعدات إنسانية، ويتجاوز عدد النازحين داخليًا ثلاثة ملايين، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

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