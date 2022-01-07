الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الأردن يدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

استيطان
استيطان

أدان الأردن، اليوم الجمعة، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير هيثم أبو الفول -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أن هذه الخطوة تُعد خرقًا فاضحًا وجسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، مُشدّدًا على أنّ سياسةَ الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسةٌ لا شرعية ولا قانونية ومرفوضةٌ ومدانة، وخطوةٌ أحادية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وتقويضًا لأسس السلام، وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

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