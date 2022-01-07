الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة شاب بأزمة قلبية عقب مباراة لكرة القدم فى المنوفية

جثة
جثة

فارق شاب الحياة بعد الانتهاء من أداء مباراة لكرة القدم، حيث فقد الوعى وسقط على الأرض مغشيًا عليه بمركز منوف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء سالم الدمينى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف بالواقعة، وبالانتقال والفحص وسماع شهود العيان، أفادوا بأن الشاب المتوفي لقي مصرعه إثر سقوطه مغشيا عليه بأرض الملعب، عقب انتهاء مشاركته فى إحدى مباريات كرة القدم.

صرحت النيابة بدفن جثمانه عقب ورود تقرير المستشفى الذي يفيد بتعرضه لأزمة قلبية.

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وائل لطفي

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