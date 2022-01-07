إزالة 4 مقابر مخالفة فى حملة مكبرة بكفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المركز والمدينة، حملة مكبرة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة المخلفات تنفيذا للقانون وحفاظا على أمن مصر الغذائى.

أسفرت الحملة عن إزالة عدد 4 مقابر قيد الانشاء قام صاحبهم بالتعدى للمرة الثانية خلال إسبوعين بقرية أسنيت ملك أدهم ، م . ف مزارع حيث يستغل المتعدى وجود مزرعة مخالفة للقانون ملاصقة للمقابر الشرعية والقانونية للقرية والاختباء بداخلها والبناء ليلا أو فى أوقات الاجازات والعطلات الرسمية وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف تنفيذا للقانون وذالك حفاظا على هيبة الدولة بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه تم إزالة 4 مقابر دفن الموتى تم إنشاؤها بالمخالفة للقانون داخل قرية أسنيت فور حدوث المخالفة فى مهدها تنفيذا للقانون مشيرا إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على حق الدولة ومنع أى محاولات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح عبدالمنعم أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تجوب الشوارع والطرق بالمدينة وقرى الوحدات المحلية لرفع الاشغالات ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تنفيذا للقانون دون وساطة أو محسوبيات إطلاقا.