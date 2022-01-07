بكاء وندم.. تصريحات نارية لـ«كهربا» قبل الرحيل عن الأهلى

تصريحات نارية أطلقها محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي ارتبط اسمه في الساعات القليلة الماضية بشأن الرحيل عن القلعة الحمراء بعد تلقيه عرضا من نادي هاتاي سبور التركي.

كهربا حلّ ضيفا على إحدى القنوات الفضائية مساء اليوم، وكشف العديد من الأسرار بعد أن تصدر محركات البحث على جوجل في الأيام الماضية وتردد رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.



كهربا أكد وجود مفاوضات بالفعل مع نادي هاتاي سبور التركي بشأن الرحيل في يناير، لكنه نفى تماما أن تكون الأمور قد حًسمت خاصةً أن هناك خلاف حول قيمة العرض المقدم من قبل النادي التركي الذي كان يرغب في دفع 300 الف دولار مقابل استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر.

في المقابل حاول مسئولو الأهلي التوصل لحل وسط والموافقة على الحصول على 500 ألف دولار فقط لكن لا يوجد رد نهائي حتى الآن من قبل النادي التركي.