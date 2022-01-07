الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الغربية» تنظم قوافل طبية بالقرى والمراكز ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قوافل طبية
قوافل طبية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الغربية قافلة طبية بقرية شنراق التابعة لمركز السنطة، لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان تحت رعاية وزيرة الصحة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستمرار القوافل الطبية بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية في بيان له، إن القافلة ضمت تخصصات (الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان)، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، مشيرًا إلى صرف العلاج بالمجان، حيث شاهدت إقبالا كبيرا من أهالي القرية.

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل أن القافلة وقعت الكشف الطبي، في أول يوم على 2850 حالة إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتلقي اللقاح ولعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، حيث شاهدت القافلة إقبال كبيرا من أهالي القرية.

انطلاق ثالث قوافل مهنتك مستقبلك في المركز المتنقل بزفتى ضمن «حياة كريمة»

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق القافلة الثالثة من قوافل التدريب المهني بقرية تفهنا العزب بمركز زفتى ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» التابعة لفعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث بدأت دورة تعليم الخياطة في مقر الوحدة المتنقلة بسيارة مديرية القوى العاملة، وتستمر لمدة خمس أسابيع لعدد ١٠ متدربين تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

وأوضح محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية تقوم بتوفير التدريبات المهنية المجانية المختلفة في مجالات (التفصيل، الخياطة، الكهرباء والسباكة)، في إطار توفير فرص عمل لائقة مما يساعد على تحقيق التمكين الاقتصادي وزيادة دخل الأسرة خاصةً بالقرى الأكثر احتياجاً.

صحة الغربية تنظم قوافل طبية بقرى ومراكز المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة

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وائل لطفي

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