الباز لـ زوج مُعلمة المنصورة: «لازم تدعمها وتكون سند لها»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، معلقًا على واقعة رقص مُعلمة المنصورة، إن المجتمع أصبح فيه حالة من التربص، مشيرًا إلى أن الناس أصبحت تكره الخير لبعض، وتسعى لهدم بعض.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "اللي حصل في مسألة المنصورة مُدرسة بتشتغل متطوعة، ونقابة المعلمين بالمنصورة عملت رحلة، ومنها نزهة نيلية، والمدرسة وزملاؤها رقصوا في الهواء الطلق، ولحد هنا الموضوع عادي وبيحصل إلى أن تم تصوير ده، وأحدهم رفع الفيديو بشكل تحريضي، وقال عيب وميصحش وفين هيبة المعلم والتعليم".